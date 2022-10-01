Türkiye şampiyonu olan Kemal Şık, Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda büyük erkeklerde birinci olan Kemal Şık, dünya şampiyonasından da altın madalya ile dönmek istiyor.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 21-25 Eylül'de düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanan 42 yaşındaki Şık, milli takıma seçildi.

Şık, bir ay sonra tarihi ve hangi ülkede yapılacağı belli olacak dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye şampiyonu Kemal Şık, AA muhabirine, vücut geliştirmede farklı kategorilerde dünya şampiyonluğu ve şampiyonlar şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

Şık, her zaman en iyisi olmak için çalıştığını ifade ederek, "30 senelik bir spor geçmişim var. Son 5-6 yıldır profesyonel olarak şampiyonalara katılıyorum. Türkiye şampiyonasına da 4 ay kala hazırlanmaya başladım. Yemek ve antrenman programım ona göre düzenlendi. Ne kadar spor geçmişimiz olsa da bir antrenörle çalışma gereksinimi duyuyor insan. Uluslararası alanda kendini ispatlamış eski şampiyonlardan İnci Hebibova ile iletişime geçerek onunla çalışmaya başladım. Daha önce yine beni şampiyon yapmıştı." dedi.

Aldığı dereceyle kendisini ispatladığını belirten Şık, şöyle devam etti:

"4 aylık kısa bir süre içerisinde istediğimiz forma kavuşup en güzel sonucu ortaya çıkartarak Türkiye şampiyonu oldum. Çalışma sürecimiz ve özellikle beslenmemiz çok önemliydi bu süreçte ama hepsini başarıyla yaptık. Zorlu çalışmaların ardından sonunu güzel tamamlayarak şampiyonada en iyisini yaparak milli takıma seçildik. Dünya şampiyonasının nerede ve hangi tarihte olacağı ile ilgili haber bekliyoruz. Yine Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı açtıracağız."

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Burcu Şık da her zaman sporculara destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Şık, eşinin şampiyonada da Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil ettiğini aktararak, "Türkiye şampiyonasında Kemal emeğinin karşılığını aldı. Milli takıma seçildikten sonra şimdi dünya şampiyonasının ne zaman yapılacağının açıklanmasını bekleyeceğiz. Çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ederek dünya şampiyonasından da madalya ile dönecektir diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.













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