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TEKİRDAĞ (AA) - Saray ilçesinde Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı.

Saray Çukuryurt Türk Ytong ilk ve ortaokul bünyesinde hayırseverlerin desteğiyle açılan sınıfta, öğrenciler oyun oynayarak karar verme, problem çözme, dikkat, hafıza, konsantrasyon, akıl ve mantık yürütme, görsel algı, soyut düşünme gibi yeteneklerini geliştirebilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak, açılış töreninde, ilçede geçen yıl birçok okulun il geneli ve Türkiye genelindeki yarışmalara katıldığını bu nedenle akıl ve zeka oyunlarının önem teşkil ettiğini belirtti.

Konuşmanın ardından sınıfın açılışı yapıldı.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Sinem Aydın Ateş ve Kültür, Tarih, Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Araştırma Görevlisi Oğuz Ersöz, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, Ateş ve Ersöz'e teşekkür etti.













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