Tekirdağ'da balıkçılar denetlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi Tekirdağ deniz sahasında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik unsurları TCSG-88 ve KB-17 gemileriyle ortak balıkçılık ve su ürünleri denetimi yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, denetime, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, TCSG-88 Gemisi Komutanı S.G. Yüzbaşı Burak Akanpınar, su ürünleri kontrol görevlileri ile Sahil Güvenlik personelleri katıldı.

Denetimlerde su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıflar bakımından konulan yasak, sınırlama ve yükümlülüklere bakıldı, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bağlı mevzuatı gereği bilgilendirmeler yapıldı.

Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için, deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde denetimler yapılıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.