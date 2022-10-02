Çorluspor 1947, Arifiye Kalaycı Spor'u 2-0 mağlup etti

TEKİRDAĞ (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup takımlarından Çorluspor 1947, sahasında Arifiye Kalaycı Spor'u 2-0 yendi.

Çorlu General Basri Saran Stadyumu'ndaki karşılaşmada golleri, 35. dakikada Orçun Serduman ile 90. dakikada Mert Özkaptan kaydetti.

Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, maç sonunda AA muhabirine, sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Takımının ortaya koyduğu futboldan da memnun olduğunu belirten Gümüş, "Sezona kendi evimizde ve 3 puan ile başladık. Bütün teknik heyet ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güzel bir müsabaka oldu ve kazanan taraf biz olduk. Bundan sonraki bütün maçlarımıza da galibiyet için çıkacağız." ifadelerini kullandı.





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