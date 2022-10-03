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TEKİRDAĞ - Tekirdağ Müftü Vekili Yusuf Bektaş ve İl Müftü Yardımcısı Melek Karakaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bektaş veKarakaş Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a makamında ziyarette bulundu.

Bektaş, Yıldırım'a hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, Bektaş'a gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı kutlayarak, topluma rehberlik ve önderlik eden, ilmi, irfanı ve yaşantısıyla örnek olan, mihrabın, minberin ve kürsünün hakkını veren bütün din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

- Üniversite öğrencilerini Rektör Şahin karşıladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri Değirmenaltı Kampüsü girişinde karşılayarak bir süre sohbet etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kampüs girişinde öğrenciler NKÜ Rektörü Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, akademisyenler ve idari personel tarafından karşılandı.

Şahin, öğrencilerle sohbet etti, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla başarılar diledi.

NKÜ'nün tanıtıcı materyallerin yer aldığı çantaları öğrencilere veren Şahin, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

- Sene başı toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sene başı toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Tekirdağ Eğitim verileri görüşüldü, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında yapılacak çalışmaları içeren sunumlar yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yılmaz Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Basri Kuzu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Ülkü Uslu, komisyonda bulunan okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



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