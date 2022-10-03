Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi tarafından dört mahalleyi kapsayan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları askıya çıkarıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden otobüs terminali inşaatının tamamlanması ile kentin giriş noktalarından biri olan Çerkezköy yolunun kent için önemli bir nokta haline dönüşeceğini belirtti.

Çevre yolunun kuzeyinde Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesini de içinde barındıran "Üniversite Bölgesi" diye adlandırılan alanda imar planları ile arazi ve arsa düzenlemelerinin TOKİ tarafından tamamlanması sonucu, çevre yolunun güneyinde kalan bu bölgenin de TOKİ planları ile bütünleştirilmesi ihtiyacının doğduğunu ifade eden Polat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kumluca Deresi çevresinin de kentin kullanımına kazandırılması ve rekreatif alanların oluşumunu sağlamak, şehrin kuzeyinde doğudan batıya ulaşımı sağlayacak olan Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nin bağlantılarını yapabilmek, ayrıca bölgede çarpık yapılaşmanın yerine sosyal donatıları ile birlikte daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüme olanak sağlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar ile hazırlanan imar planlar tamamlandı.

Kentimizin Hıdırağa, Silahtarağa, Nusratiye ve Kemalettin Mahalleleri sınırlarında kalan yaklaşık 450 hektarlık alana ait Nazım İmar Planı revizyonu ve Uygulama İmar Planı revizyonu işi kapsamında hazırladığımız 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce rezerv yapı alanına ilişkin sunulan imar planı teklifi çerçevesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri geçen hafta 30 gün süre ile Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'müzde askıya çıkarılmıştır. Planlar ayrıca belediyemizin www.corlu.bel.tr internet adresinde 30 gün süre ile yayınlanacaktır."

- Ergene Belediye Başkanı Yüksel muhtarlarla bir araya geldi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve ilçedeki mahalle muhtarlarıyla çilek tarlasındaki bir kafede bir araya geldi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada Ergene Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yaptıkları öncü çalışmaların yanı sıra tarım alanında da bölge çiftçisine örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini anlattı.

Ergene Belediyesinin ikinci tarım arazilerinden olan çilek tarlasının 24 dönüm olduğunu aktaran Yüksel, "Vatandaşlarımıza çilekleri dalından kopartarak sepetlerine toplayıp evlerine organik meyve götürme imkanı sunduk. Çilek tarlamızın açıldığı günden bu yana Ergene ve Tekirdağ’ın diğer ilçelerinin yanı sıra İstanbul’dan dahi çok ziyaretçimiz oldu. Çilek tarlamıza gelen misafirlerimizle karşılıklı sohbet ettiğimizde herkes çilek tarlamızı çok beğendiklerini söylüyor, bu memnuniyette bizleri sevindiriyor.'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da çiftlikte yangın; 10 küçükbaş öldü, 10 ton buğday yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çiftlikte yangın; 10 küçükbaş öldü, 10 ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da balık avına dronlu denetim
YEREL HABERLER Tekirdağ'da balık avına dronlu denetim
Tekirdağ'daki firma 13 ülkeye kumaş ihraç ediyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki firma 13 ülkeye kumaş ihraç ediyor
Tekirdağ TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı
YEREL HABERLER Tekirdağ TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi ...
Tekirdağ'da yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü ...
SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
YEREL HABERLER SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
SoloTürk´ün Tekirdağ´daki gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER SoloTürk´ün Tekirdağ´daki gösterisi nefes kesti
Çorluspor 1947, Arifiye Kalaycı Spor'u 2-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Çorluspor 1947, Arifiye Kalaycı Spor'u 2-0 mağlup ...
Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler(2)
YEREL HABERLER Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık ...
Gençler dünya ikincisi muaythai sporcusu Cihan Doğu, gözünü zirveye dikti:
YEREL HABERLER Gençler dünya ikincisi muaythai sporcusu Cihan Doğu, ...
Tekirdağ'da balıkçılar denetlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da balıkçılar denetlendi
Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
Çorluspor 1947'de hedef 3. Lig
YEREL HABERLER Çorluspor 1947'de hedef 3. Lig
Grip aşısı olmak için geç kalınmaması uyarısı
YEREL HABERLER Grip aşısı olmak için geç kalınmaması uyarısı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Türkiye şampiyonu olan Kemal Şık, Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu olan Kemal Şık, Vücut Geliştirme ...
Gezici Kütüphane çocukları kitapla buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Gezici Kütüphane çocukları kitapla buluşturmaya devam ...
Tekirdağ'da "süper meyve" aronyanın hasadına başlandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "süper meyve" aronyanın hasadına başlandı
Tekirdağ'da takside 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da takside 2 bin 688 uyuşturucu hap ele ...
Tekirdağ'da yol güvenliği çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yol güvenliği çalışmaları devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.