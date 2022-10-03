TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi tarafından dört mahalleyi kapsayan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları askıya çıkarıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden otobüs terminali inşaatının tamamlanması ile kentin giriş noktalarından biri olan Çerkezköy yolunun kent için önemli bir nokta haline dönüşeceğini belirtti.

Çevre yolunun kuzeyinde Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesini de içinde barındıran "Üniversite Bölgesi" diye adlandırılan alanda imar planları ile arazi ve arsa düzenlemelerinin TOKİ tarafından tamamlanması sonucu, çevre yolunun güneyinde kalan bu bölgenin de TOKİ planları ile bütünleştirilmesi ihtiyacının doğduğunu ifade eden Polat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kumluca Deresi çevresinin de kentin kullanımına kazandırılması ve rekreatif alanların oluşumunu sağlamak, şehrin kuzeyinde doğudan batıya ulaşımı sağlayacak olan Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nin bağlantılarını yapabilmek, ayrıca bölgede çarpık yapılaşmanın yerine sosyal donatıları ile birlikte daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüme olanak sağlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar ile hazırlanan imar planlar tamamlandı.

Kentimizin Hıdırağa, Silahtarağa, Nusratiye ve Kemalettin Mahalleleri sınırlarında kalan yaklaşık 450 hektarlık alana ait Nazım İmar Planı revizyonu ve Uygulama İmar Planı revizyonu işi kapsamında hazırladığımız 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce rezerv yapı alanına ilişkin sunulan imar planı teklifi çerçevesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri geçen hafta 30 gün süre ile Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'müzde askıya çıkarılmıştır. Planlar ayrıca belediyemizin www.corlu.bel.tr internet adresinde 30 gün süre ile yayınlanacaktır."

- Ergene Belediye Başkanı Yüksel muhtarlarla bir araya geldi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve ilçedeki mahalle muhtarlarıyla çilek tarlasındaki bir kafede bir araya geldi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada Ergene Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yaptıkları öncü çalışmaların yanı sıra tarım alanında da bölge çiftçisine örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini anlattı.

Ergene Belediyesinin ikinci tarım arazilerinden olan çilek tarlasının 24 dönüm olduğunu aktaran Yüksel, "Vatandaşlarımıza çilekleri dalından kopartarak sepetlerine toplayıp evlerine organik meyve götürme imkanı sunduk. Çilek tarlamızın açıldığı günden bu yana Ergene ve Tekirdağ’ın diğer ilçelerinin yanı sıra İstanbul’dan dahi çok ziyaretçimiz oldu. Çilek tarlamıza gelen misafirlerimizle karşılıklı sohbet ettiğimizde herkes çilek tarlamızı çok beğendiklerini söylüyor, bu memnuniyette bizleri sevindiriyor.'' diye konuştu.



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