Tekirdağ'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

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TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri yürüyüş ile başladı.

Etkinlik kapsamında, Tekirdağ Yelken Kulübü önünden başlayan yürüyüş, Rumeli İskelesinde sona erdi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, gazetecilere, hafta boyunca etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Üzgün, hafta içerisinde düzenlenecek olan müsabakalara katılan sporcuları ödüllendireceklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileri judo gösterisi yaptı.

Hafta çerçevesinde yapılacak etkinlikler, 9 Ekim'e kadar sürecek. ​​​​​​​

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