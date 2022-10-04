Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, din görevlileriyle bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, din görevlileriyle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye olarak gerçekleştirilen istişare toplantıları devam ediyor.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir otelde düzenlenen programa Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Müftüsü Selami Sayın ve ilçedeki camilerde görev yapan imam hatipler katıldı.
Yüksel, din görevlilerinin haftasını kutlayarak, ilçede yapılması gerekenleri ve şehrin gelecek vizyonunu oluşturacak yatırımlar ve hedefleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.