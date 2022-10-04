Tekirdağlı tenis antrenörü başarısını atletizmde de Balkan şampiyonu olarak gösterdi

TEKİRDAĞ (AA) - Atletizm de 3 farklı branşta Türkiye şampiyonluğu bulunan 43 yaşındaki tenis antrenörü Serdar Koç ilk defa katıldığı Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinde tenis antrenörü olarak görev yapan Koç, 2 ay önce Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'na katıldı.

Konya'da 30-31 Temmuz'da düzenlenen şampiyonada uzun atlama, yüksek atlama ve 110 metre engelli koşuda altın madalyaya kazanarak Türkiye şampiyonu olan Koç, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Koç, 23-25 Eylül'de 26 ülkeden yaklaşık 900 sporcunun katıldığı şampiyonada, üç adım atlamada altın, uzun adım atlamada ise gümüş madalya kazandı.





-"Türk bayrağını dalgalandırmak beni gururlandırdı"

Serdar Koç, AA muhabirine, şampiyonadan madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonanın kendisi için çok güzel bir tecrübe olduğunu ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Şampiyonaya bizim için çok iyiydi. Masterler olarak şampiyonaya federasyonun desteğiyle gittik. Bana her zaman destek olan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e de teşekkür ederim. Ülke olarak çok güzel dereceler aldık orada. Şampiyonada gördüklerimizi burada uygulamaya gayret edeceğiz. Üç adım atlamada yaklaşık 10 metre atladım. Orada Türk bayrağını dalgalandırmak beni gururlandırdı. Türkiye orada çok iyi temsil ettiğimize inanıyorum."

Koç, sporun yaşının olmadığını göstermeye devam edeceğini dile getirdi. Gelecek yıl İstanbul'da gerçekleşecek şampiyonaya babasını da hazırlayacağını anlatan Koç, şunları kaydetti:

" Ben 43 yaşındayım orada 90 yaşında da sporcular vardı. Orada 90 yaşındakiler de şampiyonaya katılmıştı. Bu sefer ben babamı da şampiyonaya hazırlayacağım. Onun da madalya kazanmasını hedefliyorum. Daha çok çalışıp seneye farklı yarışmalara hem sporcularımı göndermek hem de kendim yeni şampiyonalara hazırlanmak istiyorum."

























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