Tekirdağ'da 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 3 bin litre kaçak şarap, 10 litre sahte rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.V. gözaltına alındı.



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