Tekirdağ'da asayiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da asayiş

AA

Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 677 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ergene ilçesinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramada, 677 litre kaçak içki ve 2 damıtma kazanı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

- Tekirdağ'da 60 adet sikke ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 60 adet sikke ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kişi yakalandı, 60 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler incelenmek üzere Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teslim edilecek.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Değirmenaltı Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal medyada sahte hesaplar aracılığı ile fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu G.S, D.B ve N.A yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Hamileler grip aşısı olmalı, kapalı alanlarda maske kullanmalı'
YEREL HABERLER 'Hamileler grip aşısı olmalı, kapalı alanlarda maske ...
Milli serbest dalışçı Hamza Varol, iki yılda 9 madalya kazandı
YEREL HABERLER Milli serbest dalışçı Hamza Varol, iki yılda 9 ...
Şehit aileleri ve gaziler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gaziler Tekirdağ Valisi Aziz ...
Tekirdağ'da 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu ...
Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden ...
Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü
YEREL HABERLER Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı ...
Şakalaştığı arkadaşının ittiği Resul, karnına cam parçasının saplanmasıyla öldü
YEREL HABERLER Şakalaştığı arkadaşının ittiği Resul, karnına cam ...
Tekirdağ'da Meriç-Ergene Havza Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Meriç-Ergene Havza Yönetim Heyeti ...
Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın ...
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 28 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 28 şüpheli gözaltına ...
Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor
Tekirdağlı tenis antrenörü başarısını atletizmde de Balkan şampiyonu olarak gösterdi
YEREL HABERLER Tekirdağlı tenis antrenörü başarısını atletizmde de ...
Tekirdağ'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın ...
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, din görevlileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, din ...
Tekirdağ'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da çiftlikte yangın; 10 küçükbaş öldü, 10 ton buğday yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çiftlikte yangın; 10 küçükbaş öldü, 10 ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da balık avına dronlu denetim
YEREL HABERLER Tekirdağ'da balık avına dronlu denetim
Tekirdağ'daki firma 13 ülkeye kumaş ihraç ediyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki firma 13 ülkeye kumaş ihraç ediyor
Tekirdağ TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı
YEREL HABERLER Tekirdağ TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.