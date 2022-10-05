Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 677 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ergene ilçesinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramada, 677 litre kaçak içki ve 2 damıtma kazanı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

- Tekirdağ'da 60 adet sikke ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 60 adet sikke ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kişi yakalandı, 60 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler incelenmek üzere Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teslim edilecek.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Değirmenaltı Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal medyada sahte hesaplar aracılığı ile fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu G.S, D.B ve N.A yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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