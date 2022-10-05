Tekirdağ'da "Çöp evde" yaşadıkları tespit edilen zihinsel engelli anne ve kızı rehabilitasyon merkezine alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evlerinde yığınlarca biriktirdikleri çöple yaşadıkları tespit edilen zihinsel engelli oldukları belirtilen anne ve kızı, rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden E.Ç. ile kızı H.Ç'nin kaldığı evden kötü kokular yayılması üzerine apartmandakiler durumu belediyeye bildirdi.

Evde kontrol yapan zabıta ekipleri ikamette yığınlarca çöpün olduğunu tespit etti.

Belediye ekipleri evden yaklaşık 2 çöp kamyonu çöpü temizledi.

Anne ve kızı Tekirdağ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

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