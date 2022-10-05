Tekirdağ'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 52 küçükbaş hayvanı çaldığı suçlamasıyla 1 kişi yakalandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan 52 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu şüphelinin F.K olduğunu belirledi.



Operasyonda şüpheli kişi yakalanırken çalınan 52 adet küçükbaş hayvan ise Karaağaç Mahallesi'nde ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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