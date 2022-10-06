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Tekirdağ'daki tren kazası davasının 11. duruşmasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

AA

Tekirdağ'daki tren kazası davasının 11. duruşmasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Hat Bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, TCDD Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli ve TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacağını bildiren TCDD 1. Bölge Müdürlüğünde Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu'nun, bağlantı yapacağı Küçükçekmece Adliyesine gitmediği belirlendi.

Duruşma, yoklama yapılmasının ardından, iddianamenin okunmasıyla başladı.

Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Aras, savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Aras, mevzuata bağlı olarak görev yaptığını ifade ederek, "Benim yağmur veya doğa olaylarını takip etmek gibi bir görevim yok. Kaza olduğu gün yağmurdan dolayı bir sorun yaşandığı bize iletilmedi. Bize hava durumu ile ilgili herhangi bir bilgi gelmiyordu ama kazadan sonra hava durumu ile ilgili bilgi akışı olmaya başladı. Kazanın olduğu yerde bana bir sorun iletilmediği sürece orada bir çalışma yapmamız mümkün değildi. Bize orasıyla ilgili bir sorun iletilmedi." dedi.

Yol kontrolörü Ortancıl da bakım görevini belirli sürelerde yaptığını belirtti.

Kendi başına hareket etme yetkisinin olmadığını aktaran Ortancıl, "Zamanı gelmediği için kaza öncesi herhangi bir kontrole gitmedim. Kendi başıma göre hareket etmek gibi bir yetkim yok. Aşırı sıcak, aşırı yağmur ve kar yağışı sonrası bakımların nasıl yapılacağı mevzuatta bellidir. Benim bu konuda yetkim yok." diye konuştu.

Mühendis Önder de üzerine atılı olan suç isnadının, görev yetkisi dışında olduğunu savundu.

Mühendis Parlak ise davaya konu olan suçlamaların kendi görev alanları dışında olduğunu ileri sürdü.

TCDD Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Kaytan ve mühendis Başkaya da üzerlerine atılı suçları reddetti.

Diğer sanıklar Polat, Yıldırım, Kurt ve Çabuk da diğer duruşmalardaki savunmalarına katıldıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Mümin Karasu hakkında yakalama, yargılanmaya yeni dahil olan TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya'ya, yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına, soruşturma açılmasında görevlendirilen bilirkişiler hakkında yürüttüğü dosya akıbetinin ve son yapılan işlerin ne olduğunun sorulması için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Ocak 2023 tarihine erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak, Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Kazada oğlunu ve kocasını kaybeden Mısra Öz, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, ailelerle adalet aramaya devam edeceklerini kaydetti.

Öz, davaya 9 yeni sanığın eklenmesiyle aileler için davanın yeniden başladığını vurguladı.

- Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

9 Eylül'de de Çorlu'da meydana gelen tren kazası kapsamında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

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