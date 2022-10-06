Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

Barış Çorbacı'nın (27) kullandığı 59 DH 398 plakalı otomobil, Yenice mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarptıktan sonra otomobil yanmaya başladı. Sürücü otomobilden çıkmayı başardı, baba Yaşar Çorbacı (46) ise araçtan çıkamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hayatını kaybeden Çorbacı'nın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Yaralı sürücü ise Malkara Devlet Hastanesine sevk edildi.

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