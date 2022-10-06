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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü

AA

Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

Barış Çorbacı'nın (27) kullandığı 59 DH 398 plakalı otomobil, Yenice mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarptıktan sonra otomobil yanmaya başladı. Sürücü otomobilden çıkmayı başardı, baba Yaşar Çorbacı (46) ise araçtan çıkamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hayatını kaybeden Çorbacı'nın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Yaralı sürücü ise Malkara Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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