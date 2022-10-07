Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme ve F16 mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi teorik ve uygulamalı saha eğitimlerini tamamladı.

Çorlu Belediyesi personeli ile gönüllü vatandaşlardan oluşan 17 kişilik 3. grup Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD eğitmenleri tarafından verilen Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimleri kapsamında bir haftalık teorik ve uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı açıklamada ekip üyelerinin eğitimlerini tamamladığını söyledi.

Çolpan, afet ve acil durum hallerinde arama ve kurtarma faaliyetlerinde yürütülebilecek çalışmalara yönelik eğitim alan 22 belediye personeli ve 37 gönüllü vatandaş olmak üzere 59 kişilik bir ekip oluşturduklarını belirtti.

- Ergene Velimeşespor Gümüşhanespor'u ağırlayacak

Türkiye 3. Futbol Ligi 2. grupta yer alan Ergene Velimeşespor hafta sonu sahasında Gümüşhanespor takımını konuk edecek.

9 Ekim 2022 Pazar günü Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 15.30’da başlayacak.

Karşılaşmada Eskişehir bölgesinden Semih Kurt düdük çalacak yardımcılıklarını ise yine Eskişehir bölgesi hakemlerinden Turgut Evran ile Alp Osman Karaosmanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Bilecik Bölgesi hakemlerinden Mustafa Gökhan Keskin görev alacak.

Ligde geride kalan haftalarda oynadığı 4 maçta sadece 1 puan alabilen Ergene Velimeşespor, 17 takımlı grubun 16. sırasında yer alıyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.