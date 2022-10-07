Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

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EKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Tekirdağ'da poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları 3 gündür denize açılamıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, poyrazın çok sert estiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Balıkçıların ağ onarımı yaptığını belirten Pehlivanoğlu, "Havanın normale dönmesiyle avlanmaya devam edeceğiz. Balık olursa biz de vatandaşlar da sevinecek. Rüzgarın dinmesiyle yeniden vira bismillah diyeceğiz." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuzlar, poyraz nedeniyle avcılık yapamadıklarını söyledi.

Poyrazın dinmesini beklediklerini aktaran Oğuzlar, havanın düzelmesiyle denize çıkmaya başlayacaklarını kaydetti.





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