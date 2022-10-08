Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çengelli Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda N.S.E. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 31 kök Hint keneviri, 420 gram toz esrar, 400 gram kubar esrar, 60 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kılıç ile 2 kama ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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