Tekirdağ kısa kısa

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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin’i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldı, üniversitenin yaptığı çalışmalar görüşüldü.

Rektör Şahin, ziyaretten dolayı Çetin'e teşekkür etti.

- Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan okulları ziyaret etti

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Şehit Piyade Er Ercan Ay ilkokulunu ve Bahçelievler ortaokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulusan, sınıfları ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti.

Okul yöneticileriyle görüşen Ulusan, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

- Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları sürüyor

​​​​​​​Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince yeni çarşı sokak üzerinde yürütülen çalışmada parke taşları yenileniyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yol yenileme çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaları takip eden vatandaşlarla sohbet eden Yüksel, sokağın modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

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