Çorlu'da "Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali" düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali düzenlendi.

Çorlu Belediyesi ve Doğa ve Hayvan Severler Derneği (DOĞAS) tarafından Nazım Hikmet Ran Parkı'nda düzenlenen Patifest festivalinde, evcil hayvanlara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Festivale güzel bir katılım olduğunu belirten Sarıkurt, "Kimse unutmasın ki, dünyada yalnız değiliz, hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Bütün hayvanları sevmeli ve onları korumalıyız. Bu etkinlik kapsamında, çok sayıda sokak hayvanını da sahiplendiriyor ve onlara sıcak bir yuva bulup teslim ediyoruz. İki gün boyunca, pati dostlarımızla birlikte bu festivalde bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.





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