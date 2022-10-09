Hentbol: Kadınlar Süper Lig

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TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında, Tekirdağ Süleymanpaşa evinde Konyaaltı Belediyespor ile berabere kaldı.

Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 12-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyamayan Tekirdağ Süleymanpaşa, Konyaaltı Belediyespor'la 28-28 berabere kaldı.









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