Tekirdağ'da tırın dorsesine saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tır sürücüsü G.A'nın ihbarı üzerine bir dinlenme tesisinde, tırın dorsesini açarak kontrol etti.



Dorsenin mührünü keserek içeri saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.







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