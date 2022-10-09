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Tekirdağ'da tırın dorsesine saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Tekirdağ'da tırın dorsesine saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tır sürücüsü G.A'nın ihbarı üzerine bir dinlenme tesisinde, tırın dorsesini açarak kontrol etti.

Dorsenin mührünü keserek içeri saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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