Çorlu Avcılar Derneği sezon açılışı yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Avcılar Derneği, av sezonun açılış nedeniyle program düzenledi.

Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz, Ergene ilçesi Ulaş Mahallesindeki çamlık alanda düzenlenen etkinlikte, iki yıldan bu yana pandemi sebebiyle açılış eğlencesi düzenleyemediklerini ve avcılarla bir araya gelemediklerini söyledi.

Av sezonunun açılmasını kutladıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, ''Pandemi sebebiyle iki yıldır eğlence düzenleyemiyorduk. Bu yıl çok güzel bir eğlence oldu. Bütün avcı üyelerimiz burada ailece eğlendiler. Bunun yanı sıra derneğimiz yararına satılan biletlere av tüfeği, av malzemesi, köpek maması ve benzeri hediyeler taktim ettik'' dedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise programı düzenleyen avcılar derneği tebrik etti.









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