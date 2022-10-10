Tekirdağ kısa kısa

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, öğrencilerin üniversiteye adaptasyonunu gerçekleştirmek amacıyla oryantasyon programını bu yıl oryantiring etkinliği ile gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, 10 farklı gruba ayrıldı, oryantiring için kampüsteki hedeflerin haritaları dağıtıldı. Öğrenciler, etkinlikte zamana karşı yarıştı, üniversite stadyumundaki finiş noktasına ulaştı.

NKÜ Spor Kompleksi’nde yapılan etkinliğe, Rektör Yardımcısı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İlker Özmutlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

- Tekirdağ Baro Başkanlığına Egemen Gürcün seçildi

Tekirdağ Baro Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

Seçimde, Egemen Gürcün ve Kemal Kaan Aytuğ'un listeleri yarıştı.

Seçimde oyların 435'ini alan Gürcün başkanlığa seçildi. Diğer aday Kemal Kaan Aytuğ'un listesi ise 285 oy aldı.

-Süleymanpaşa Belediyesince Kemoterapi Merkezi binasının inşası başladı

Süleymanpaşa Belediyesince, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kampüsünde Kemoterapi Merkezi binasının inşası başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, önemli bir yatırımı daha hayata geçireceklerini ve protokol kapsamında,Onkoloji Kliniğinde tedavi gören 80 hastanın aynı anda kemoterapi hizmeti alacağını belirtti.

Yılbaşına kadar inşaat çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini bildiren Yüksel, "Namık Kemal Üniversitemizin kemoterapi merkezi çok dar alanda hizmet veriyordu. Yaptığımız görüşmeler sonucu, belediye-üniversite işbirliği ve hayırsever vatandaşlarımızın da destekleri ile Araştırma Hastanesi bünyesinde aynı anda 80 hastamızın kemoterapi alabileceği bir kemoterapi merkezi için çalışmalara başladık."ifadelerini kullandı.

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