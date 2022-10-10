GÜNCELLEME - Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kavacık köyü yakınlarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 59 TU 107 plakalı otomobil ile Mehmet Çelik yönetimindeki 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

34 VSY 13 plakalı otomobilde bulunan Ali Ergin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerine devam ediliyor.



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