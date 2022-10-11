Tekirdağ kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.

Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Yaşar Esen başkanlık etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Esen, öğrencilere yönelik mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verildiğini belirtti.

İşgücü piyasa araştırması ve açık işgücü anketleri yapıldığını bildiren Esen, "İş ve Meslek Danışmanlarımız meslek seçimi aşamasında bulunan bireyin istek ve durumuna en uygun mesleği seçmesi, seçtiği meslekle ilgili eğitim imkanlarından yararlanması, işe yerleştirilmesi ve işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümü noktasında öğrencilere ve iş arayanlara yardımcı oluyor."ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İŞKUR Şube Müdürleri, İş ve Meslek Danışmanları ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan rehber öğretmenleri katıldı.

- Polis ekipleri kursta çocukları ziyaret etti

Tekirdağ'da polis ekipleri, okuma ve yazma bilmeyen çocukları düzenlenen kursta ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu Mahallesi 13 Kasım ilk ve ortaokulunda çocukları yeniden örgün eğitime kazandırmak için açılan kursta eğitim gören çocukların polis ekiplerince ziyaret edildiği belirtildi.

Kursta, çocuklarla sohbet eden polis ekipleri, çeşitli meslek alanlarında bilgilendirme yaptı.

- NKÜ Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk E-Spor takımı kuruldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk E-spor takımı kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dünyada ve Türkiye’de henüz genç sayılabilecek bir endüstri olan elektronik sporun (E-Spor), organize edilen video oyun yarışmalarına verilen isim olduğu ve MEMYO E-Spor takımının E-Spor müsabakalarında en çok oynanan strateji oyunları ve spor oyunları alanında birçok etkinliğe ve yarışmaya katılmayı hedeflediği belirtildi.

MEMYO E-Spor Takımında, Ersel Emer, Efe Eryıldırım, Nurican Eğerci, Mert Keskin, Kenan Kayabaş, Cihan Güllü yer aldı.









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