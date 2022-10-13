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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Müftülüğünce, üniversite öğrencilerine manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri anlatıldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Kompleksinde, öğrencilere manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri anlatıldı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınları dağıtıldı.

- NKÜ'de, kampüse hoş geldin etkinliği düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ), öğrenciler için kampüse hoş geldin etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, halat çekme yarışması, okçuluk, ip atlama, korumalı futbol gibi yarışmaları düzenlendi.

Öğrenci topluluklarının tanıtımlarının yapıldığı etkinliğe, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Serkan Aydın ve üniversite personeli ile öğrenciler katıldı.

- Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün mazbatasını aldı

Tekirdağ Baro Başkanı olarak seçilen Egemen Gürcün, mazbatasını aldı, göreve başladı.

Tekirdağ Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Adliyesi'nde mazbata töreni düzenlendi, Tekirdağ Adalet Komisyon Başkanı Naci Ergin tarafından Gürcün'e mazbatası verildi.

Töreninin ardından Baro Hizmet Binasında görev devir teslim töreni gerçekleştirildi.





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