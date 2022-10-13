Çorlu'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ergene - Tekirdağ çevre yolunda A.B. yönetimindeki 59 ABH 468 plakalı kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 34 CNT 260 plakalı otomobile çarptı.

Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü A.B. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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