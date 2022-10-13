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TEKİRDAĞ (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de yer alan Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mülayim Kuru, bir kafede düzenlenen etkinlikte, amaçlarının Tekirdağ'ın adını ülkenin dört bir yanına duyurmak olduğunu söyledi.

Müsabakalarda basın mensuplarının gücüne ihtiyaç duyduklarını belirten Kuru, "Meslek yaşantınızın ne kadar zor olduğunu, zor koşullarda yoğun çalıştığınızı biliyoruz. Tüm müsabakalarımızda omuz omuza sevinmek, heyecanlanmak ve tüm maçlardan sizlerin de varlığı ile galip ayrılmak adına sizleri maçlarımıza bekliyoruz."diye konuştu.

Kuru, konuşmasının ardından basın mensupları ile sohbet etti.

- Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Velimeşe OSB'de incelemelerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu, bir firmayı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, konfeksiyon üzerine üretim yapan bir firmayı ziyaret eden Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım'a ziyaretinde Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Dalgıç ve ilçe protokolü eşlik etti.

- NKÜ'den kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanlığı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) iş birliğinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kan bağışı aracı üç gün boyunca Değirmenaltı kampüsünde bağışları kabul edecek.

Kan bağışı kampanyasına öğrenciler ve üniversite personeli davet edildi.

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