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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Uluslararası Afrika Yatırımcıları Derneği yöneticileri ile Nijer heyetini Çorlu'da ağırladı.

Uluslararası Afrika Yatırımcıları Derneği (AİC) Kurucu Genel Başkanı Osman Gümüşkaya ile dernek yöneticileri, beraberinde belediye başkanları, kadın kooperatifleri, kadın birliklerinin temsilcileri ile iş insanlarının da aralarında bulunduğu Nijer heyeti çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çorlu'ya geldi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Afrika Yatırımcıları Derneği Başkanı Osman Gümüşkaya öncülüğünde, ülkemizin modern tarım teknikleri ile üretimini gözlemlemek ve Türk yatırımcılarla buluşmak üzere Çorlu'muza gelen Nijer heyetini belediyemizde ve üretim tesislerimizde, ardından bölgede tarım teknolojisi alanında ihracat yapan firmalarımızda misafir ettik'' dedi.

- Ergene Belediyesinde yeni dönem çocuk resim kursu başladı

Ergene Belediyesinin çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlediği resim kurslarının yeni dönemi başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Kültür Merkezinde düzenlenen çocuk resim kurslarının yeni döneminin başladığını ve kurs kayıtlarının da devam ettiğini söyledi.

Ergene Belediyesinin açtığı resim kursların eğitim alan çocukların ilk ders günlerinde resim öğretmenleri ile birlikte karakalem ile ışık gölge çalışmaları yaptığını ifade eden Başkan Yüksel, ilk derste küçüklerin heyecanlarının görülmeye değer olduğunu da kaydetti.





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