Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler Y.S'nin evinde yaptığı aramada, koltuk döşemeleri ve çekyat içine gizlenmiş 3 kilogram skunk ile 1000 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Y.S. gözaltına alındı.





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