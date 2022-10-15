Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak!

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesinin ilçedeki aile sağlık merkezleri, dini tesisler ve eğitim tesislerine desteğinin sürdüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, yol çalışmaları ve kaldırım onarımları gibi olağan belediyecilik çalışmalarını eksiksiz yerine getirirken, diğer sosyal içerikli işleri de ihmal etmediklerini söyledi.

Bu kapsamda eğitim tesisleri, aile sağlık merkezleri ve dini tesisler ile kamu kurumlarına da desteklerinin sürdüğünü belirten Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kırkgöz Mahallesi'nde atıl durumda bulunan eski aile sağlık merkezinin restore edildiğini kaydetti.

Yüksel, çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek, "Kırkgöz Mahallemizde atıl durumda bulunan aile sağlık merkezini boya, tamir ve tadilat çalışmaları yapılarak baştan sona yeniledik. Peyzaj düzenlemelerinin ardından buradaki çalışmalarımız tamamen bitmiş olacak. İlçemizdeki okullarımızın ve ibadethanelerimizin yanı sıra sağlık merkezlerinin de ihtiyaçlarını gideriyor sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz." dedi.

- Masal Park 101 bin ziyaretçi ağırladı

Çorlu Belediyesinin tema park projesi olan Masal Park'ı, 101 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilen Masal Park'a, açıldığı günden bu yana çok sayıda ziyaretçi geldiğini söyledi.

Çorlulu vatandaşların yanı sıra Tekirdağ'ın diğer ilçeleri ile İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale gibi çevre il ve ilçelerden de ziyaretçi akınına uğrayan Masal Park'ın, şimdiye dek 101 bin ziyaretçi sayısına ulaştığını belirten Sarıkurt, çizgi film karakterleri ve masal kahramanları ile donatılan 21 dönümlük arsa üzerine inşa edilen parkı gezen vatandaşların, büyük bir memnuniyet ile ayrıldığını kaydetti.

Sarıkurt, 21 farklı konsept ve 167 masal kahramanın bulunduğu Masal Park'ta yerli ve yabancı masal kahramanları ve çizgi film karakterlerinin yanı sıra masal okuyan ağaç, oyun grupları, atlı karınca, tren, yürüyüş yolları, kafe ve dinlenme alanlarının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Ailelerin çocuklarıyla beraber gezebileceği, keyifli vakit geçirebileceği şekilde bilhassa çocuklar için tasarlanan Masal Park, çocukları masal ve çizgi film dünyasında farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Giriş ücreti 5 lira olan Masal Park'a 0-6 yaş grubunun yanı sıra 1. dereceden şehit yakınları, gaziler, engelliler ve sarı basın kartı bulunan basın mensupları ücretsiz girebiliyorken, açıldığı günden bu yana Masal Park’tan 3 bin kişi ücretsiz yararlandı."

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