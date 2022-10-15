TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Kemal Yıldız'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, engellilere karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Beyaz bastonun görme engelliler için bağımsızlık ve güvenlik sembolü olduğunu ifade eden Yıldız, "Beyaz baston çarpma, düşme, yaralanma risklerini azaltması, toplum içine daha rahat katılabilme ve güven duygusunu desteklemesi nedeniyle görme engellilerin yanlarında olup onlara rehberlik eden bir arkadaş gibidir. Beyaz baston kullananların da diğer insanlardan farklı olmadığını herkesin fark etmesi gerekiyor." dedi.

Yıldız, son yıllarda toplumda beyaz bastona karşı farkındalığın arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yalnızca beyaz baston sahiplerinin değil fiziksel rahatsızlıklarından ötürü yaşamları diğer bireylere göre daha zor olan dostlarımızın, ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri, toplumsal yaşamda yer alabilmeleri için hem kişisel, hem toplum hem de devlet olarak çaba harcamamız gerekiyor. Engellilerin zarar görmeden yürüyebilecekleri çevre düzenlemeleri, toplu taşıma araçlarına rahatça binmeleri için yapılacak düzenlemeler ve bunun gibi birçok uygulama engellilerin toplum içinde kendilerine yer bulmalarını kolaylaştıracaktır."

Törene, engelli derneklerinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.









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