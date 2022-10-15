Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, çiftçi kadınlarla bir araya geldi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çiftçi kadınlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Tekirağaç Kafe'de 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında program düzenlendi.

Programda Albayrak, il merkezi ve ilçelerden gelen kadın çiftçilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Albayrak, kadınların talep ve önerilerini dinleyerek, kadınlara belediyenin tarım ile hayvancılık alanında hayata geçirdiği ve planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kadınların emek ve sevgiyle toprağı bereketlendirdiğini aktaran Albayrak, kadınlara bereketli ve bol kazançlı bir yıl diledi.





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