Tekirdağ NKÜ'de öğretim elamanlarına eğitim verildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) kalite çalışmaları kapsamında öğretim elemanlarına "Eğiticilerin Eğitimi: Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri" eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda, Kalite Komisyonu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker ve Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ile öğretim elemanları katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, burada yaptığı konuşmada, program yeterliliklerinin, öğrenme çıktılarının hepsinin artık bilinçli olarak yapılması gerektiğini belirtti.

Katılımcılara Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir tarafından farklı konularda eğitim verilerek, sunum yapıldı.













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