Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, ilçe merkezinde durdurduğu bir minibüste Bangladeş uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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