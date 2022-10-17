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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün'ü ziyaret etti.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre Yüksel yapılan seçimlerde başkan seçilen Gürcün ve yeni yönetimine ziyarette bulundu.

Yüksel, Gürcün ve yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

Süleymanpaşa'da yapılan çalışmalar hakkında Yüksel ile sohbet eden Gürcün ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Şarköy'de yol yapım çalışmaları

Şarköy Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 8 Sokak’ta 11 bin metrekarelik parke taş yol çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Alpay Var, planlı bir şekilde belde içerisinde yol yapım ve yenileme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Beldenin gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini bildiren Var, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve yollarımızı güvenli hale getirmek amacıyla beldemizin her bir noktasında parke taş yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şarköy’ümüzün her yerinde ayırt etmeden sürdürdüğümüz çalışmalar ile tüm hemşerilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, tatbikat hizmet binasında tüm personelin katılımı ile gerçekleşti.

Tatbikatta, müdürlük personeline yangın söndürme cihazı kullanımı hakkında bilgi verildi.









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