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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi, yangında zarar gören evde tadilat ve yenileme çalışması yaptı.



Belediye ekipleri, Ulaş Mahallesi'ndeki evde çıkan yangında oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.



Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, evi yanan vatandaşa yardım eli uzattıklarını söyledi.

Ekiplerin evde önce hasar tespitinde bulunduğunu belirten Yüksel, "Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından tadilat ve onarım çalışmaları yapıldı. Boya badana çalışmalarının ardından elektrik tesisatı yenilendi." dedi.

- Marmaraereğlisi'nde meme kanseri semineri düzenlendi

Marmaraereğlisi Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı kapsamında kadın çalışanlarına yönelik "meme kanseri bilgilendirme" semineri düzenledi.

Belediyenin çok amaçlı salonunda özel bir hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Sunal tarafından verilen seminerde meme kanserinin önlenmesi için alınması gereken tedbirleri anlatıldı.



Sunal, kadın personele meme kanserinin önemi, risk faktörleri, genetik yatkınlık, hormonal etkiler, meme kanserinde erken tanının önemi ve meme kanserinin uyarıcı belirtilerini de aktardı.

Sunal, şunları kaydetti:



"Erken dönemde meme kanseri ağrı yapmaz hatta hiçbir semptom göstermez. Bu sebeple kadınların mutlaka her ay düzenli olarak el muayenesi yapması erken teşhiste çok önemli. Fakat kanser gelişmeye devam ettikçe bazı bulgular ortaya çıkar. Memede ele kitle gelmesi, memede veya koltuk altında şişlik veya kalınlaşma oluşması, memenin şeklinde veya büyüklüğünde değişiklik olması meme başı akıntısı gibi belirtilerin gözlemlenmesi halinde acilen doktora başvurmak gerekir."



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