Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda evlere baskın düzenleyen ekipler, iki ev arasındaki boş bir alanda siyah poşet içerisinde satışa hazır 74 gram eroin buldu.

Konuyla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Şarköy'de kaçak üretilen içki ele geçirildi

Şarköy ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 950 litre kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde içki imal edildiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Eve baskın düzenleyen ekipler 950 litre kaçak üretim şarap ele geçirdi.

A.K. R.G. ve S.Ö. gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.





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