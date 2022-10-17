Tekirdağ sınırlarında kalan Marmara Denizi'nin su kalitesi izleniyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ sınırları içerisinde yer alan Marmara Denizi Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki su kalitesinin izlendiği bildirildi.



Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin ve Atık Su Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi"nin yürütüldüğü belirtildi.



Bu kapsamda 13-14 Ekim'de il sınırlarındaki 20 noktadan (akarsular, deniz ve arıtma tesisleri) numuneler alındığı aktarılan açıklamada, "Alınan numuneler ile Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki su kalitesi ile atık su arıtma tesisi verimliliği kontrol edilecektir." ifadeleri kullanıldı.









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