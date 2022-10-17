Tekirdağ’da atık su arıtma tesislerine 17.6 milyon lira teşvik verildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Tekirdağ'da yer alan 26 atık su arıtma tesisine toplam 17 milyon 636 bin 398 lira teşvik verildiği bildirildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığı belirtildi.



Bu kapsamda alıcı ortama deşarj eden veya geri kazanan atık su altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere atık su arıtma tesisinde kullanmış oldukları elektrik enerji giderinin yüzde 50'sinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılandığı aktarılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından enerji teşviki uygulaması kapsamında Tekirdağ'da yer alan 26 atık su arıtma tesisine toplam 17 milyon 636 bin 398 lira ödeme yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.





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