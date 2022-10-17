Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hürriyet Mahallesinde bir apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

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