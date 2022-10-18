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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince "Gelin Tanış Olalım" Projesi kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) kız öğrenciler için şehir turu düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl öğrenim görmeye başlayan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrencilerin Halkla İlişkiler Müdürlüğü gönül elçileri ekipleri tarafından şehirde gezdirildiği belirtildi.

Tur boyunca öğrenciler, Tekirdağ Namık Kemal Evi, Tarihi Belediye Binası, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, Müzik Teknolojileri Müzesi ve İsmail Balaban Resim Müzesi ile Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi, Tuna Boyu Seyir Parkı, Rumeli İskelesi gibi yerleri gezdi.

- Tekirdağ'da ÇKS işlemleri değerlendirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmelik değişikliği toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan görüşmede, ilçe sistem sorumluları, ÇKS uygulama talimatları doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler, E-Devlet üzerinden yapılan ÇKS başvuruları ve fiziksel başvurularda uygulama birliği sağlanması konuları görüşüldü.

- Şarköy Belediyesinin çocuk parkı çalışmaları sürüyor

Şarköy Belediyesince ilçede bulunan çocuk parkları yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan çocuk oyun alanlarının ihtiyaçlar doğrultusunda yenilediği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Alpay Var, tüm parkları yenilemek istediklerini belirtti.

Çalışmaları biten parkların kullanıma sunulduğunu bildiren Var, "Eskiyen ve ömrünü tamamlamış parklarımızın yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Çocuklarımızın güvenli ve konforlu şekilde oynayabilecekleri alanları hizmete sunmaktan gurur duyuyoruz. Parklarda çocuklarımızın gülen ve eğlenen seslerini duymak bizleri yeni çalışmalar için ayrıca motive ediyor." ifadelerini kullandı.

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