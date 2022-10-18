Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan "Muhtarlar Günü" mesajı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, muhtarların ihtiyaçlarına ve karşı karşıya kaldıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla 19 Ekim 2015'te, 19 Ekim gününün "Muhtarlar Günü" ilan edildiğini belirtti.

Muhtarlık teşkilatının yerel demokrasinin en kadim örneğini temsil ettiğini bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında muhtarlarımız olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. Tekirdağ’da mahallelerinin her türlü ihtiyacını tespit edip vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşmasını sağlayan mahalle muhtarlarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor; muhtarlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum."

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