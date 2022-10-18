Hayrabolu Belediye Başkanı İnan'ın "Muhtarlar Günü" mesajı

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, vatandaşlar ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların kamu hizmetinin mahallelere ulaştırılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Vatandaşa doğru hizmeti götürebilmek için muhtarların görüş ve önerilerinin çok değerli olduğunu anımsatan İnan, Muhtarlar Günü'nü kutladı.

İnan, muhtarların bulundukları mahalle ve köyde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Muhtarlar, görev mahallindeki vatandaşların, devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmakla birlikte demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturur. Kamu hizmetlerinin mahallesine en hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlar.



Bu vesileyle gerek millet ve gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın çalışmalarında başarı, kolaylık ve esenlikler diler, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım."

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