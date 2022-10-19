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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ve yönetimi, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Gürcün ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

Gürcün ise Yıldırım'a misafirperverliği için teşekkür etti.

- Öğrencilere gıda israfı anlatıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Öcal, ilçede Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti, Dünya Gıda Günü hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilere gıdanın israf edilmemesi gerektiğini anlatan Öcal, Tekirdağ'ın Türkiye’nin önde gelen bir üretim bölgesi olduğunu belirtti.

- Öğrenciler NKÜ'yü gezdi

Kapaklı Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) gezdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Basın ve Halkla İlişkiler Birimi organizasyonuyla öğrenciler üniversitede misafir edildi.

Fakülteleri ve kampüsü gezen öğrencilere, puanlar, bölümlerdeki dersler ve sunulan olanaklar anlatıldı.





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