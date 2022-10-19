Kapaklı ilçesine ilkokul yaptırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapaklı ilçesine ilkokul yaptırılacak

AA

Kapaklı ilçesine ilkokul yaptırılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde 16 derslikli okul yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bağışçılar Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Kapaklı Belediye Başkanlığı tarafından 16 derslikli ilkokul binası yaptırılmasına dair protokol, Vali Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Murat Eren, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından imzalandı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, yapılan çalışmaların yarınların teslim edileceği çocukların daha iyi ortamlarda, daha donanımlı okullarda eğitim görmesi için olduğunu belirtti.

Yıldırım, okul yapımında katkısı olan herkese teşekkür etti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Kapaklı Belediyesi tarafından yaptırılacak okula, uygun görülmesi halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de destek sağlayacak.

Okulda 16 derslik, konferans solonu, beceri atölyeleri ve idari odalar olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da 6 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 6 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığından 'kaçak geçişleri önleme' tatbikatı
YEREL HABERLER Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığından 'kaçak ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ - ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANINDA YANGIN TATBİKATI BAŞARIYLA SONUÇLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ - ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANINDA ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ - ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANINDA YANGIN TATBİKATI BAŞARIYLA SONUÇLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ - ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANINDA ...
Çorlu Atatürk Havalimanında yangın tatbikatı başarıyla sonuçlandı
YEREL HABERLER Çorlu Atatürk Havalimanında yangın tatbikatı ...
Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına ...
Çorlu Atatürk Havalimanında kaza kırım ve yangın tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Çorlu Atatürk Havalimanında kaza kırım ve yangın ...
Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ&#039;DA MADENCİLER, HAYATINI KAYBEDEN MESLEKTAŞLARI İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ'DA MADENCİLER, HAYATINI ...
Tekirdağ'da madenciler, Amasra'daki meslektaşları için gıyabi cenaze namazı kıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da madenciler, Amasra'daki meslektaşları ...
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ceviz bahçesinde hasat başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ceviz ...
Hayrabolu Belediye Başkanı İnan'ın "Muhtarlar Günü" mesajı
YEREL HABERLER Hayrabolu Belediye Başkanı İnan'ın "Muhtarlar Günü" ...
Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan "Muhtarlar Günü" mesajı
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan "Muhtarlar Günü" mesajı
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
(Görüntülü) TEKİRDAĞ?DA BİR DAİREDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ?DA BİR DAİREDE ÇIKAN YANGIN ...
Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangın ...
Tekirdağ’da atık su arıtma tesislerine 17.6 milyon lira teşvik verildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da atık su arıtma tesislerine 17.6 milyon ...
Tekirdağ sınırlarında kalan Marmara Denizi'nin su kalitesi izleniyor
YEREL HABERLER Tekirdağ sınırlarında kalan Marmara Denizi'nin su ...
"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor
YEREL HABERLER "Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ...
Tekirdağ'da asayiş
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş
Çorluspor 1947, çıkışını sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Çorluspor 1947, çıkışını sürdürmek istiyor
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.