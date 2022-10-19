Tekirdağ'da "Muhtarlar Günü" kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Sadık yaptığı konuşmada, muhtarların da anlamlı bir gününün olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Muhtarların, demokrasinin temsilcisi olduğunu belirten Sadık, "Muhtarlar olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Mahallelerimize hizmet noktasında eksikliklerin giderilmesi için gerekli yetkililere eksiklikleri iletip sorunların giderilmesini takip ediyoruz." dedi.

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.





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