TEKİRDAĞ (AA) - Ergene'de "19 Ekim Muhtarlar Günü" törenle kutlandı.

Ergene Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Muhtarlar Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüksel, aynı amaç doğrultusunda çalıştıkları muhtarlarla el ele vererek vatandaşlara hizmet ettiklerini ifade etti.



Yerel yönetimlerin yapı taşlarından olan muhtarların yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğünü aktaran Yüksel, "Mahallede yaşayan hemen herkesin sorununu, ihtiyaçlarının neler olduğunu bizlerden önce belediyeden önce muhtarlar biliyor, görüyor ve tespit ediyor. Bu taleplerin bizlere iletilmesi ile de sorunlara kısa sürede eğilmiş ve çözüme kavuşturmuş oluyoruz." dedi.

Törene Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Süleyman Rüzgar, İlçe Emniyet Müdürü Barış Gökçearslan da katıldı.

- Çocuk Meclisi'nin 2. dönem toplantısı yapıldı

Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında kurulan Çocuk Meclisi'nin 2. dönem üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirilen proje kapsamında Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi 2. dönem üyeleri göreve başladı.

Çorlu'da eğitim veren ortaokulları temsil eden öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenerek Çocuk Meclisi'nde görev aldı.

Çocuk Meclisi üyeleri ilk olarak tanışma ve bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Ardından düzenlenen ilk toplantı ile meclis başkanı ve başkan yardımcıları belirlendi.

Çocuk Meclisi toplantısına Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Başkan Yardımcısı Adnan Kum da katıldı.

Çocuk Meclisi Başkanı seçilen Yusuf Taha Topçu, yaptığı açıklamada, "Meclise başkan seçildiğim için çok mutluyum. İnanıyorum ki arkadaşlarımızla hep birlikte kentimiz için güzel çalışmalar yapacağız." dedi.

Sarıkurt ise kentte yaşayan çocukların taleplerini ifade etmelerini, projelerde ve yeniliklerde aktif rol almalarını sağlayacak bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu meclis sıralarında oturuyor olmanız sizlerin fikirlerini önemsediğimizin, şehrimizle ilgili düşüncelerinize değer verdiğimizin bir göstergesi. Çocuk dostu bir kent olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.