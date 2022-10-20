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Tekirdağ Valisi Yıldırım "Halk Günü" programında vatandaşlarla bir araya geldi

AA

Tekirdağ Valisi Yıldırım "Halk Günü" programında vatandaşlarla bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen "Halk Günü" buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre program, Vali Yıldırım'ın başkanlığında Hayrabolu ilçesinde Hisar ve Parmaksız mahallelerinde gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Yıldırım, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini belirtti.

Programa Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan ve muhtarlar eşlik etti.

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